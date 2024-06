Incidente per un runner sul lungomare, vittima di un tondino: “Troppa incuria nella viabilità”

“Non bastano i randagi, i mezzi automobilistici che non hanno nessun rispetto dei pedoni e dei ciclisti, in questa nostra povera città, bisogna guardarsi anche dalle trappole che in vari punti sono presenti. Non bastano i randagi, i mezzi automobilistici che non hanno nessun rispetto dei pedoni e dei ciclisti in questa nostra povera città bisogna guardarsi anche dalle “trappole” che in vari punti della città sono presenti. Per la cronaca il tutto è stato segnalato ai vigili urbani che hanno effettuato il sopralluogo e verbalizzato l’accaduto. Un’ultima considerazione, ci auguriamo che i vari candidati a sindaco, che in questi giorni strombazzano letteralmente in giro per la città, prendano in seria considerazione la situazione varia cittadina e non si girino dall’altra parte quando notano qualcosa che non va”, concludono.