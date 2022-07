Incidenti mortali, domenica tragica: Sammito, “comunità scossa”

Gela. “Una comunità scossa da queste tragedie”. Lo spiega il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, in riferimento ai due incidenti mortali che tra ieri mattina e la notte sono costati la vita al 66enne Roberto Tandurella e al diciassettenne Rocco Bellia. “Come presidente del consiglio comunale è doveroso testimoniare la presenza dell’intera assise civica, in un momento non semplice come quello che stiamo attraversando”. Sammito parla di una “domenica segnata da lutti che non possono lasciare indifferenti”.