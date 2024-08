“Incidenti, movida, rischio risse”, Cosca: “Più controlli, tavolo di regia con l’amministrazione”

Gela. “Forte preoccupazione” per i troppi episodi che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. Il coordinatore della Cgil locale Francesco Cosca trae spunto da quanto accaduto ieri pomeriggio, in centro storico, con uno scooter che ha travolto addetti e avventori di un bar. “Per la Cgil è preoccupante quanto sta accadendo nella nostra comunità – spiega Cosca – siamo vicini alle persone che hanno rischiato la vita senza avere nessuna possibilità di fuga. Nella nostra città si vedono sempre più incidenti di qualsiasi genere, con moto, auto e pure monopattini. Tutto mette a rischio l’incolumità delle persone. Abbiamo bisogno di più controlli, soprattutto nelle strade maggiormente affollate e nel periodo estivo. Sappiamo che il numero dei vigili urbani non riesce a coprire il fabbisogno territoriale. Per questo chiediamo che l’amministrazione attraverso un tavolo di regia metta insieme tutte le forze dell’ordine per sopperire a questo problema”.