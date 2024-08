“Incontro con Mancuso, FI vuole crescere”, Pepe: “Evitiamo divisioni con chi si rivede in Falcone”

Gela. Le amministrative hanno dato il municipio alla coalizione del sindaco Terenziano Di Stefano, i forzisti, però, l’exploit lo hanno fatto al primo turno, risultando la lista maggiormente suffragata. L’esito delle urne gli ha permesso di schierare un unico consigliere comunale, il vicepresidente dell’assemblea cittadina Antonino Biundo. Dalla prossima settimana è probabile che i dirigenti locali inizino a tirare le prime somme. “Cercherò di avere un incontro con il coordinatore provinciale Michele Mancuso – dice il riferimento cittadino Vincenzo Pepe – capiremo come andare avanti e se ci sono eventuali mal di pancia. Il nostro obiettivo rimane quello di rafforzare il partito”. Un vero e proprio confronto post-elettorale, ad oggi, in casa berlusconiana non c’è ancora stato. L’attesa è per la disponibilità di Mancuso, che rimane l’interlocutore principale del partito locale. Il risultato elettorale, nonostante tanti big siano rimasti fuori dall’assise civica, è comunque un punto per ripartire. Pepe non pare affatto intenzionato alle lotte interne. “Il partito locale non è imploso e anzi ha ottenuto un ottimo risultato elettorale. Il nostro consigliere Antonino Biundo ha esperienza e saprà portare bene la bandiera del partito – spiega Pepe – non capisco perché dovremmo dividerci. So che ci sono gruppi vicini all’onorevole Marco Falcone. Però, siamo un unico partito. Falcone e Mancuso sono entrambi di Forza Italia. Se c’è qualcuno che ha istanze particolari lo dica. Per me, non può sussistere alcuna divisione. Di recente, ho contattato Carlo Romano e gli ho spiegato proprio questo. Non può esserci un contrasto interno tra chi si rivede in Falcone e chi è vicino a Mancuso. Personalmente, ho sempre avuto un ottimo rapporto con Falcone. Prima delle amministrative, gli spiegai che c’erano esponenti con tutte le caratteristiche per aderire da subito, come Sammito. Per altri, invece, che fino a poco prima ci avevano attaccato, mi è sembrato prematuro e poco serio dire sì”.