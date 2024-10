Intesa tra “PeR” e “Sinistra futura”: “Partito della sinistra, niente contaminazioni di centrodestra”

Gela. “Un nuovo partito della sinistra moderna”. Il laboratorio politico “PeR” ha ufficializzato un patto federativo con “Sinistra futura Sicilia”. In serata, nella sede del laboratorio, sono arrivati i riferimenti del gruppo che ha sancito l’intesa. Pippo Zappulla è il coordinatore regionale e nazionale di “Sinistra futura”, mentre Gianni Battaglia fa parte del coordinamento nazionale oltre che di quello regionale. L’avvicinamento tra le due entità si lega ad una visione diversa della sinistra, come ha più volte sottolineato Donegani. Il laboratorio “PeR”, alle amministrative, ha superato lo sbarramento del cinque per cento ma senza avere consiglieri all’assemblea cittadina. In queste settimane, ha annunciato il progetto regionale, con una precisa articolazione. “No alla guerra, lavoro, diritti, istruzione universale e sanità pubblica e ancora una nuova centralità del Mezzogiorno”, sono alcuni dei punti richiamati nel documento sottoscritto dai rappresentanti di “PeR” e “Sinistra futura”. Viene rimarcata l’importanza di un’azione politica volta al contrasto delle mafie e alla riscoperta del sociale, a difesa delle fasce più deboli.