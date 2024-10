Unione Comuni, presidenza a Conti e Zuccalà vice: c’è bisogno di accelerare per i finanziamenti

Bisognerà completare l’organigramma di quello che potenzialmente è un ente autonomo dai Comuni che lo compongono. Le risorse limitate non aiutano ma l’Unione ha la potenzialità di finalizzare finanziamenti per circa ottanta milioni di euro. I prossimi mesi saranno decisivi mentre il traguardo finale è quello del 2026. Tuttavia, non sembra plausibile ipotizzare una conclusione di procedure così complesse in un arco temporale ridotto. Il sindaco Di Stefano, con l’avvento dei due nuovi assessori in giunta, ha affidato la delega in materia al dem Peppe Di Cristina. Lo stesso Di Stefano è stato tra i primi ad insistere per un’accelerazione mentre la Regione non ha ancora finalizzato l’accordo di programma complessivo. Il futuro è tutto da scrivere ma i sindaci non possono permettersi di perdere la via dei finanziamenti.