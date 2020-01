Investimenti nel sito locale e nuovo protocollo, domani confronto tra sindacati nazionali ed Eni

Gela. Questa volta, il confronto si sposta su livelli superiori. Domani, a Roma, intorno allo stesso tavolo ci saranno i manager di Eni e le segreterie nazionali di Filctem, Femca e Uiltec. L’incontro avrà come unico punto, la vicenda degli investimenti nel sito locale. “Avevamo chiesto di accelerare per un verifica complessiva – spiega il segretario provinciale Uiltec Maurizio Castania – e abbiamo voluto coinvolgere le segreterie nazionali”. Si partirà dall’analisi del protocollo di intesa del 2014, ma probabilmente verranno toccati gli aspetti salienti anche della recente intesa sulla decarobonizzazione della fabbrica di contrada Piana del Signore, stretta da Eni e Ministero dell’ambiente. I sindacati, in più occasioni, hanno sottolineato come il protocollo di sei anni fa contenga impegni, che vanno ancora concretizzati. “E’ chiaro che cercheremo di acquisire dati precisi – aggiunge Castania – anche rispetto al recente protocollo concluso da Eni e Ministero. Ci sono però una serie di passaggi da valutare, compresi i tempi di avvio del progetto “Argo-Cassiopea”. Al tavolo romano di domani, previsto in sede Eni, ci saranno i segretari generali Marco Falcinelli, Nora Garofalo e Paolo Pirani, oltre ai riferimenti territoriali, Castania, Francesco Emiliani e Gaetano Catania. Quanto emergerà farà poi da riferimento per il confronto a livello territoriale.