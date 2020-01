I finanziamenti della Regione per biblioteca e vico Giardinelli, interpello interno per gara

I progetti in città rientrano in una seconda “finestra” di finanziamenti concessi dalla Regione. Venne aperta per consentire l’assegnazione di fondi in quindici Comuni dell’isola. I finanziamenti sono subordinati al fatto che i lavori serviranno ad assicurare finalità educative e sociali agli immobili che verranno riqualificati. Nell’elenco, c’è il rifacimento dell’area esterna di Palazzo Ducale. In questo caso, però, il Comune non ha ancora ricevuto alcuni pareri dalla soprintendenza.