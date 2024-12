Irmes, proprietà: “Pagamenti grazie a chi ha lavorato davvero, sindacati assenti all’incontro”

Nella disamina, la proprietà richiama anche il ruolo della politica. “La proprietà oggi ringrazia chi ha assistito o ha tentato di fare qualcosa per supportare l’iter procedurale per sbloccare i pagamenti come il sindaco, ma ringrazia specialmente chi materialmente è riuscito con il proprio lavoro a far sì che l’iter si sbloccasse. Parliamo – conclude una nota – della dirigenza e degli uffici amministrativi Irmes, del commissario della procedura, avvocato Francesca Bellavia, degli uffici Eni, del movimento “PeR” nella persona di Miguel Donegani che è stato parte attiva nella risoluzione dei problemi, specialmente sullo sblocco del conto corrente bancario. Ringraziamo i professionisti di Roma e di Gela per i sacrifici fatti e per la dedizione al proprio lavoro affinché si ottenesse tramite la procedura del tribunale lo sblocco dei pagamenti pregressi. È la stessa dedizione che stanno mettendo affinché la proposta di concordato preventivo vada a buon fine salvando la società Irmes e i posti di lavoro. Per ultimi, non per importanza, ringraziamo i dipendenti che hanno portato a termine un lavoro straordinario realizzato nella fermata degli impianti della bioraffineria e nell’avviamento, con tutte le difficoltà economiche del caso ma con la certezza che da qui a pochi giorni verranno retribuiti poiché i pagamenti da Eni a Irmes sono stati effettuati”.