Ispezionati impianti ciclo rifiuti, dirigente regionale: “Tempi rispettati ma più coraggio nei controlli”

“I lavori verranno conclusi a fine ottobre – dice ancora Cocina – ma saranno poi necessari passaggi tecnici e amministrativi”. Il nuovo Tmb, inoltre, potrebbe sboccare il sistema del compostaggio. Attualmente, è attivo l’impianto di contrada Brucazzi, che però risente di una tecnologia piuttosto vetusta (con emissioni che disturbano il resto degli insediati nell’area Irsap) e di una portata che non riesce a rispondere alle effettive esigenze. “La Regione ha scritto ufficialmente alla Provincia di Caltanissetta – dice Panebianco – c’è la richiesta di un’ordinanza che consenta, per almeno centottanta giorni, di ampliare del venti per cento la portata dell’impianto di compostaggio”. Cocina, però, va oltre. “Ci sono le condizioni tecniche affinché il nuovo Tmb funga, in parte, da impianto di compostaggio – spiega – in questo modo, si potrebbe trasferire l’intero processo a Timpazzo, dismettendo quello di contrada Brucazzi. Quest’area, invece, potrebbe diventare un centro di raccolta”. Con impianti efficienti, che già in passato hanno attratto l’interesse di Comuni di altre province dell’isola, rimangono ancora irrisolti però punti nevralgici, dalla gara per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento da affidare (al primo tentativo è andata deserta) all’eccessiva presenza di rifiuti in strada e nelle aree a ridosso del perimetro urbano.