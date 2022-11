Italia Informa, svelati i nomi dei premiati nella 5^ edizione

ROMA (ITALPRESS) – Si terrà il 26 novembre alle ore 18.00, nell’ormai tradizionale location del Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel di Roma, la cerimonia di consegna dei premi Italia Informa, giunti alla quinta edizione. “Quest’anno – dice Germana Loizzi, Presidente del Gruppo editoriale multimediale Gedecom e promotrice del Premio -, grazie anche alle indicazioni del nostro Comitato scientifico, presieduto da Marco Forlani, il riconoscimento andrà non solo a chi rappresenta il meglio dell’imprenditoria italiana, ma anche a coloro che hanno mostrato la capacità del nostro Paese a superare la lunga e pesante fase emergenziale, da cui stiamo uscendo faticosamente, ma con la consapevolezza che nessun traguardo oggi ci può essere precluso”. Nelle precedenti edizioni del Premio Italia Informa si è voluto tributare un riconoscimento ad una classe imprenditoriale capace di rappresentare al meglio il Paese in ogni scenario. “Quest’anno si legge in una nota – il tributo va a chi si è speso in prima persona per aiutare l’Italia ad affrontare e superare sfide che hanno messo a dura prova la nostra capacità di reagire. Un premio, quindi, a ciò che è stato fatto, ma anche nella prospettiva di quanto ancora sapranno ancora fare i nostri premiati”.Anche quest’anno, così come nelle edizioni precedenti, a fare gli onori di casa e presenteranno il premio la Presidente Germana Loizzi e Andrea Colucci, Direttore Editoriale del gruppo.Il partner media della manifestazione sarà Italpress.L’elenco delle personalità insignite del Premio Italia Informa 2022 comprende: Michele Crisci, Presidente e AD di Volvo Car Italia e Presidente Unrae; Eugenio de Blasio, Founder e CEO di Green Arrow Capital; Alfredo Goldaniga, Founder e CEO di PCMI; Gianmatteo Manghi, CEO di Cisco Italy; Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere; Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca; Francesco Starace, Amministratore delegato di Enel.Per le categorie specisali, il Premio per il Personaggio dell’Anno è stato assegnato a Elisabetta Belloni, Direttore Generale del DIS; il Premio per l’Economia a Tiziano Treu, Presidente del Cnel; il Premio alla Carriera a Maria Bianca Farina, Presidente di Ania. Il Premio Speciale Rinascimento Italia sarà conferito a Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Saranno premiati anche Massimo Sarmi, Presidente di Fibercop e Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura.- foto https://italia-informa.com/premio-italia-informa-2022.aspx -(ITALPRESS).