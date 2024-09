“Iv nel centrosinistra, Renzi ha fatto molto”, Ventura: “Non andremo ad elemosinare da Di Stefano”

Quell’esperienza, conclusa con la sconfitta al ballottaggio, sembra già messa alle spalle. “Italia Viva starà nel centrosinistra, indipendentemente dal Movimento cinquestelle – aggiunge Ventura – ci sarà un azzeramento generale e si procederà con i congressi”. In città, i renziani sono all’opposizione del sindaco Di Stefano che è sostenuto da un’alleanza soprattutto progressista e di centrosinistra. “Il nostro risultato alle amministrative è stato molto buono – conclude l’esponente Iv – senza avere riferimenti nazionali sul territorio, abbiamo ottenuto una percentuale analoga a quella del Movimento cinquestelle. Non siamo rimasti così distanti dal Pd. Siamo riusciti ad avere un consigliere comunale. Per il resto, gli elettori hanno scelto il sindaco Di Stefano. E’ giusto che governi la città. La nostra opposizione, come stiamo dimostrando, non è a prescindere. Non andremo dal sindaco Di Stefano ad elemosinare. Se ci saranno possibilità di fare cose per la città, noi ci siamo. In questa fase, escludo che potrà accadere qualcosa. Siamo all’opposizione”. Le mosse nazionali di Italia Viva potrebbero avere più di qualche risvolto in città, in una prospettiva comunque di lungo respiro.