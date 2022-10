Iv proiettata al dopo Greco: “Progetto per una città diversa, basta teatrino della giunta”

Gela. La conferma è arrivata dal primo vertice post-elettorale. Italia Viva già pensa a costruire un’alternativa all’attuale giunta Greco, dalla quale è uscita con le dimissioni dell’ex assessore Cristian Malluzzo. I terzopolisti ripartono dai risultati elettorali dell’avvocato Emanuele Maganuco, alle nazionali, e di Carmelo Migliore, alle regionali. La distanza dall’attuale giunta è sempre più netta e già qualche settimana fa l’avvocato Rochelio Pizzardi aveva spiegato che Italia Viva è pronta a costruire una coalizione che sia alternativa all’attuale governo cittadino. “Durante le settimane di campagna elettorale sono stati tanti le donne e gli uomini che si sono avvicinati con interesse alla realtà del terzo polo. È evidente che uno spazio politico è presente in città, come in provincia, e sia l’ottimo risultato di Emanuele Maganuco alle politiche che ancor di più quello di Carmelo Migliore alle regionali lo dimostrano. Queste sono le basi da cui partire – dice il segretario organizzativo Giuseppe Perna – per continuare a costruire un progetto alternativo a questa attuale amministrazione in vista delle prossime elezioni amministrative. Un progetto a cui noi abbiamo già iniziato a lavorare. Siamo disponibili a confrontarci con quelle forze politiche e civiche, che hanno una visione comune di città, uguale alla nostra. È palese dal dato di astensionismo che c’è una disaffezione, motivata dallo stato indecoroso in cui è ridotta la città e non solo. Ed è proprio ai delusi di questa politica, a chi non si sente rappresentato, a chi pensa che la politica vada fatta per il bene comune e non per le poltrone, che noi ci rivolgiamo”. Il gruppo di Italia Viva ribadisce che il percorso verso le prossime amministrative è già avviato e non annovera alcun dialogo con il sindaco e la sua giunta. “Noi siamo quelli che alle poltrone hanno rinunciato senza pensarci due volte, anche non avendo rappresentanza in consiglio comunale – aggiunge Perna – perché crediamo in un determinato modo di fare politica e mentre la gente affronta drammi quotidiani come il caro bollette o l’inflazione, è inaccettabile che il sindaco Greco permetta ai suoi assessori di mettere in piedi questi indegni teatrini, mediatici e politici. Serve rigido rispetto delle istituzioni e dei ruoli. Noi di Italia Viva nelle prossime settimane presenteremo un programma di attività aperte ai cittadini per continuare ad ascoltarli come fatto in campagna elettorale. A breve apriremo la sede e abbiamo in cantiere un grande evento per un dibattito politico sulla città di domani. Noi ci siamo e siamo alternativi a chi questa città l’ha portata nel baratro”.