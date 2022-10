Nella notte fuoco in via Marettimo, fiamme ad una Fiat Panda

Gela. Nella notte, intorno alle quattro, una Fiat Panda è stata avvolta dalle fiamme, in via Marettimo. La vettura appartiene ad una donna. Sul posto, è stato necessario l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. In settimana, nella stessa zona, ma in via Biella, un altro incendio ha distrutto una Fiat 500 e danneggiato altre due vetture.