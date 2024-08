Iv riparte, Pizzardi: “Valuteremo atti amministrazione, buona politica parla con tutti”

Gela. Una verifica interna la faranno dopo la pausa estiva, probabilmente a settembre. Gli esponenti locali di Italia Viva si preparano al congresso nazionale. Non è da escludere che una rappresentanza locale possa prendere parte ai lavori del partito, in presenza del leader Matteo Renzi. In città, Iv è all’opposizione del sindaco Di Stefano. L’esito delle amministrative non ha premiato la scommessa Cosentino, che i renziani hanno sostenuto nel patto largo con il centrodestra. Hanno un rappresentante all’assise civica, Alberto Zappietro. “Ci vedremo anche per coordinare il rapporto tra il gruppo e il nostro consigliere che già sta affrontando diversi temi”, sottolinea il coordinatore Rochelio Pizzardi. Come aveva fatto capire il riferimento provinciale Giuseppe Ventura, Italia Viva è all’opposizione della giunta ma non si rivede nel centrodestra. Il congresso nazionale, considerate le mosse in atto da parte di Renzi e dei dirigenti nazionali, potrebbe consolidare scelte diametralmente opposte a quelle culminate nelle amministrative locali. L’ex premier sta infatti parlando con le forze progressiste, anche se rimane una sorta di veto piuttosto netto da parte dei grillini. “Capiremo pure noi cosa potrà emergere – aggiunge Pizzardi – per ora, è presto per avanzare ipotesi o collocazioni. Sicuramente, stiamo molto attenti a tutti gli atti amministrativi e ci muoviamo sempre nell’interesse della città. Fino ad oggi, i dirigenti nazionali hanno sempre dato ampia libertà di manovra nei territori”.