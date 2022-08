Vivere a Palermo: i quartieri migliori per gli studenti

Palermo non è solo il capoluogo della meravigliosa Sicilia: è anche una città universitaria che attira ogni anno moltissimi studenti, in cerca di un appartamento da prendere in affitto e magari condividere con qualche coetaneo. Trovare una soluzione abitativa che sia adatta però non è sempre facilissimo, anche perché per quanto riguarda le case in affitto Palermo vanta un’offerta alquanto ampia e variegata. Le soluzioni abitative disponibili sono molteplici, così come le zone della città, che presentano delle differenze molto importanti.

È proprio sul quartiere che ci si dovrebbe focalizzare nel momento in cui ci si mette alla ricerca di un appartamento in affitto a Palermo. Gli studenti infatti cercano solitamente soluzioni economiche, ma anche case che si trovino in una posizione comoda per raggiungere l’università. Vediamo dunque insieme quali sono i quartieri migliori della città per gli studenti.

# L’Albergheria

L’Albergheria è una delle zone storiche di Palermo: un quartiere popolare che non ha bisogno di grandissime presentazioni perché noto per via del famosissimo mercato Ballarò, che si trova proprio qui. L’Albergheria è senza dubbio uno dei quartieri più gettonati dagli studenti, perché ricco di locali notturni e vero e proprio punto di riferimento della movida universitaria. Va poi detto che gli appartamenti in affitto non hanno dei costi esagerati in questa zona, dunque si riescono facilmente a trovare delle soluzioni interessanti ed economiche.

# La Kalsa

La Kalsa può essere considerato il cuore pulsante di Palermo: siamo infatti nel centro storico della città, in un quartiere sicuramente affascinante per via delle numerose testimonianze della presenza araba del passato. Anche se si trova in una zona centralissima, La Kalsa è un quartiere che viene spesso scelto dagli studenti perché vanta un’ampia offerta di appartamenti in affitto. Certo, se non si intende spendere troppo bisogna accontentarsi di soluzioni abitative datate e in alcuni casi addirittura quasi fatiscenti. Si ha tuttavia il privilegio di vivere in centro, in una zona comodissima per raggiungere l’università ma anche per la movida notturna. (foto fonte Kalsa.com)