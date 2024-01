Stoppata la salva-ineleggibili, no dell’Ars: in casa FdI aumentano le quotazioni di Scuvera

Stamattina per compattare la coalizione il governatore Renato Schifani aveva convocato un apposito vertice, ma l’esito della votazione ha confermato le divisioni. Subito dopo lo stop alla norma, i deputati di FdI si sono riuniti nella Torre Pisana di Palazzo dei Normanni. La tensione nella maggioranza è alle stelle. Una scelta politica che può sicuramente incidere anche sul più che probabile cambio di guardia nel seggio di FdI per il territorio. I giudici palermitani hanno infatti dichiarato ineleggibile l’attuale parlamentare regionale Giuseppe Catania (che ha preannunciato appello). Verdetto che dovrebbe aprire le porte al coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, assai vicino all’Ars, in attesa dell’appello che per ora sospende gli effetti della sentenza di primo grado.