Karate, la promessa Comes si aggiudica i campionati del Mediterraneo

Gela. Giovanni Comes, ai campionati di karate del Mediterraneo svolti a Malta, ha conquistato il podio più alto. Un traguardo encomiabile per il giovanissimo atleta, che ha rappresentato al meglio la Power Gym di Arcangelo Romano e l’intera città di Gela. Comes ha trionfato nella categoria Mix Styles Karate dedicata agli atleti di 9 o 10 anni.

Giovanni, sempre a Malta, aveva già conquistato una medaglia d’oro in occasione dei mondiali WKA, tenutisi lo scorso marzo, e ricevette una coppa di merito da parte dell’organizzazione per essersi distinto fra i vari atleti partecipanti.