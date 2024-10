Fuori dall’abitazione durante le restrizioni Covid, non ci fu resistenza: un’assoluzione

Gela. Quattro anni fa, durante le prime settimane dell’emergenza Covid, venne fermato da agenti di polizia in borghese, fuori dalla sua abitazione nonostante le restrizioni. Per quanto accadde, l’imputato finito a processo è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e mancato rispetto dei provvedimenti allora emessi per prevenire il contagio. Al termine del giudizio, l’accusato è stato assolto dal giudice Fabrizio Giannola. “Il fatto non sussiste”, questa la formula del dispositivo letto in aula dal magistrato. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale e nelle conclusioni, la difesa sostenuta dall’avvocato Francesco Incardona ha ribadito che non ci fu violenza: l’imputato consegnò i documenti agli agenti per l’identificazione, ha riferito il legale. Venne trovato in prossimità della propria abitazione.