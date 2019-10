NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Federal Reserve taglia i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali nel range compreso tra l’1,50% e l’1,75%. È il terzo intervento, dopo quello della fine di luglio.

Ad annunciarlo è stato il comitato Fomc, braccio operativo della Fed, che ha evidenziato come l’economia americana stia “crescendo a ritmo moderato” e che le condizioni del mercato del lavoro rimangano “robuste”. Nonostante questo, scrive il Fomc, “permangono incertezze sulla prospettiva” di un’inflazione capace di arrivare all’obiettivo del 2%. Così come sulle condizioni del lavoro da qui a medio periodo.

Per questo la Fomc ha proceduto al terzo taglio nel giro di pochi mesi, nonostante il voto contrario del presidente della Fed di Boston Eric Rosengren e del presidente della Fed di Kansas City Esther George.

