La fiera dell’artigianato realizzata grazie alle artiste gelesi e FederCasalinghe

Gela. Un artigianato quasi tutto al femminile è ciò che si può trovare alla fiera organizzata per il secondo anno consecutivo da Federcasalinghe in occasione delle feste natalizie.

Quest’anno come localtion è stato scelto l’ex monastero delle benedettine sito in via Senatore Damaggio che per tutto il weekend ospiterà gli stand delle artigiane gelesi.

Un weekend all’insegna dell’ artigianato locale per la promozione del talento e della manualità ma anchel’inclusione attraverso il lavoro dei ragazzi con disabilità della cooperativa Bic.

Le manufatturiere gelesi hanno realizzato dei piccoli stand per esporre i loro prodotti. Dalla bigiotteria agli arredi da tavola , passando per l’antica arte delle pipe realzzate a mano, le saponette artigianali , la realizzazione di cerchietti per capelli e bigiotteria di ogni forma e dimensione, fino alla raccolta di beneficenza per la parrocchia San Sebastiano e la creazione di borse personalizzate.

Presenti alla fiera che gli studenti del liceo artistico Ettore Majorana.