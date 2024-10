La necessità di un dirigente e due funzionari da confermare: i numeri del Piao in un Comune sotto soglia

Gela. Con l’ente comunale che affronta le conseguenze del dissesto finanziario, negli uffici la carenza di personale è evidente e lo stesso vale nelle stanze dirigenziali. Senza il bilancio stabilmente riequilibrato, come ha già riferito il sindaco Di Stefano, non ci potranno essere spiragli per l’assunzione a tempo determinato, per tre anni, di un dirigente tecnico, che andrebbe a rimpinguare numeri decisamente in rosso nell’organigramma dell’ente. La giunta ha approvato nuove modifiche al Piano integrato dell’attività organizzativa. Il cosiddetto Piao va a sintetizzare il fabbisogno effettivo di personale per il municipio ma sulla base delle condizioni attuali, che sono appunto legate al dissesto. Oltre alla previsione, confermata, di un dirigente da assumere a tempo determinato (la Cosfel ministeriale per ora ha congelato questa opzione in attesa del bilancio), si richiama la procedura da completare per sette unità impiegate in attività socialmente utili, con un part time di 23 ore settimanali. Si tratta di operatori che già svolgevano mansioni per conto dell’ex Asi. Ancora, è indicata l’assunzione di un “esecutore” per la quota destinata ai lavoratori con disabilità. Si punta a stabilizzare due funzionari, uno tecnico e l’altro amministrativo, che vennero collocati nella struttura per i finanziamenti. Il loro rapporto contrattuale scade a fine ottobre. Si tenterà di andare verso una conferma che però non sembra scontata. I due funzionari vennero selezionati nella procedura varata dall’Agenzia per la coesione territoriale. Nel settore servizi sociali, da potenziare, si innesteranno quattro assistenti sociali.