“L’alternativa all’industria, porto e futuro Ghelas”, Alario ha incontrato Di Stefano: “Ci sono aperture”

Gela. La concertazione con le parti sociali, a partire dal tema degli investimenti, sembra una traccia piuttosto riscontrata nella strategia del sindaco Di Stefano. Ieri, infatti, ha incontrato i referenti territoriali della triplice sindacale, Cgil, Cisl e Uil. Ha dato piena apertura, sulle priorità, per confronti periodici. Allo stesso modo, ha tenuto una riunione con il segretario confederale Ugl Andrea Alario. “Le questioni affrontate sono state diverse – dice Alario – lo sviluppo del territorio deve passare dall’industria ma anche da modelli alternativi, è essenziale. L’area di crisi, purtroppo, non ha prodotto i risultati attesi e al momento non si vedono grandi spiragli all’orizzonte. Per l’Ugl, il porto efficiente è imprescindibile. Siamo pronti a fare le barricate insieme al primo cittadino. Non dobbiamo dimenticare che il sistema sanitario va rafforzato. Allo stesso modo il ciclo dei rifiuti deve essere adeguato alle esigenze della città. Il trasporto per i disabili va reso sempre, a tutela di chi ha maggiormente bisogno. Bisognerà individuare soluzioni praticabili per la refezione scolastica. Per noi, un grande tema è quello della salvaguardia della Ghelas multiservizi. Il nuovo contratto va finalizzato, così da rendere l’azienda maggiormente al passo con i tempi”.