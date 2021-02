La ripartenza dei dilettanti sarà decisa il 23 febbraio

Gela. Il prossimo martedì 23 febbraio sapremo se il campionato di Eccellenza potrà riprendere ed a cascata i tornei inferiori. Martedì infatti si riunisce l’Assemblea elettiva della Figc che vedrà confrontarsi il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia e l’attuale presidente Gabriele Gravina. Si riunisce la giunta del Coni per affrontare diversi punti importanti. La proposta della Lnd è stata formulata i primi di febbraio e prevede la ripartenza dell’Eccellenza, pur con un format rivoluzionato. Il riconoscimento del Coni dell’eccellenza come torneo di interesse nazionale confermerebbe la ripresa ma è probabile che tutto dipenderà dal nuovo Dpcm che il nuovo governo dovrà emanare il prossimo 5 marzo.

La serie D va avanti a singhiozzo, con tante gare da recuperare e protocolli sanitari difficili da attuare. Il neo presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, spinge per far ripartire anche Promozione e campionati inferiori, magari con la disputa del solo girone di andata, play off e play out.