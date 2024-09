La tradizione culinaria gelese nella nuova apertura “a casa di Archestrato”

Gela. L’inaugurazione di “Casa di Archestrato” rappresenta un omaggio alla tradizione culinaria gelese, un territorio ricco di storia e sapori. Questo locale, che prende il nome da Archestrato di Gela, famoso gastronomo e poeta dell’antica Grecia, punta a riportare in vita le antiche ricette e i sapori autentici della cucina siciliana, con un focus speciale sulle origini di Gela.

L’inizio di un nuovo percorso per Croci Attardi, che dopo aver ospitato figure emergenti della città nella sua cucina e nel fortunato programma televisivo di telegela, in un ambiente intimo e caratteristico vuol far conoscere i piatti della tradizione che negli anni sono andati persi o rivisitati.

La filosofia del ristorante si basa sull’uso di ingredienti locali, freschi e di stagione, che esaltano la ricchezza della tradizione culinaria siciliana. “Abbiamo solo 24 coperti, una scelta fatta per garantire al cliente un’atmosfera intima, quasi domestica- ha dichiarato Salvatore Martorana, socio del locale- Inoltre i prodotti di stagione saranno al 100% freschi sia per una scelta etica fatta dai gestori che per una questione logistica. Essendo un piccolo locale abbiamo preferito destinare ai coperti lo spaio che avrebbe occupato un grande frigorifero.”