Ladri nella libreria Orlando, furto nella notte: portata via la cassa

Gela. Hanno colpito in pieno centro storico, probabilmente forzando la porta d’ingresso. I ladri, nella notte, sono entrati all’interno della libreria Orlando, che da qualche mese ha avviato la struttura commerciale di via Cairoli. Hanno portato via la cassa, anche se pare che non contenesse l’incasso. I titolari della libreria sono però preoccupati.