L’Albert Nuova Città di Gela non muore mai: rimontato l’Original Kondor e tre su tre in campionato

Gela. Gara pirotecnica per l’Albert Nuova Città di Gela, uscita a testa alta dal confronto contro l’Original Kondor. Punteggio finale di 3-2 in favore delle giallorosse, autrici di un’ottima gara che, per tutta la sua durata, ha fatto emozionare la grande cornice di pubblico presente al PalaLivatino.

Primo set facile per le padrone di casa, vittoriose per 25-14. La squadra ospite non si abbatte e, con carattere e grinta, ribalta il risultato, mandando in svantaggio la squadra guidata da coach Massimo Bonaccorso per la prima volta in stagione. Nel quarto parziale prevalgono l’esperienza e la notevole forza mentale dell’Albert Nuova Città di Gela, che pareggia i conti con il punteggio di 25-14. Tie-break a senso unico. La squadra di casa sta meglio dell’avversaria, soprattutto dal punto di vista psicologico, e ha la meglio col punteggio di 15-7. Prosegue dunque la cavalcata delle locali, che fanno tre su tre in campionato e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.