L’Asp lascia i locali di via Parioli: decentrati tutti i servizi del Distretto sanitario

L’Asp risparmierà circa 60 mila euro all’anno, relativi ai costi di affitto, ma a farne le spese saranno i soliti utenti che, per richiedere una visita specialistica domiciliare, dovranno prima recarsi in via Madonna del Rosario e successivamente in via Butera. Quest’ultimo presidio sanitario, inoltre, è privo del servizio di trasporto urbano. In via Parioli, invece, vengono erogati entrambi i servizi. Il trasloco, che puzza come uno smantellamento, è in itinere e dovrebbe ultimarsi entro la fine di febbraio. E’ stata già trasferita l’Adi (Assistenza domiciliare integrata) che dal secondo piano di via Parioli ha trovato locazione presso locali ammalorati dell’ormai ex magazzino dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Si parla di pareti scrostate e presenza di muffe.

Per raggiungere il servizio Veterinaria bisognerà ricorrere a mezzi propri. L’unità, infatti, sarà ubicata nei locali dell’ex Mattatoio di via Giovanni Falcone (nei pressi del tribunale). Andrà peggio, invece, per le cure primarie, ridimensionate in cinque stanze nei locali dei Poliambulatori di via Butera, invece delle otto di via Parioli. Si tratta di servizi vitali, come la revoca o scelta del medico di famiglia o pediatra, l’esenzione ticket, il reparto presidi (pannoloni, traverse, celiaci, diabetici, ecc), le protesi acustiche e l’unità operativa di audiologia e tracheostomia, per citarne alcuni. Il direttore generale Ficarra ha “trovato spazio” tra l’Igiene pubblica (tre stanze) e (due stanze) il pianoterra, ridimenzionando la Pneumologia che rinuncerà a qualche locale. Gli uffici della dirigenza lasceranno il terzo piano di via Parioli per andare ad occupare locali di via Madonna del Rosario, insieme alla riabilitazione.