L’assessore regionale Cordaro in città, Casciana e Grisanti: “C’è forte interesse”

Gela. Non è stata una visita istituzionale, ma l’assessore regionale al territorio e all’ambiente Toto Cordaro ha risposto all’invito del gruppo consiliare di “Liberamente”. Questa mattina, ha avuto una lunga interlocuzione in città con i consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti. Sono stati i due esponenti di maggioranza ad attivare un collegamento istituzionale con l’assessore autonomista. Cordaro ha avuto modo di valutare la situazione del pontile sbarcatoio, ma più in generale quella dell’area della città che si affaccia lungo la costa locale, ribadendo come ci siano tutti i fondi anche per la demolizione dell’ex lido “La Conchiglia”. Casciana e Grisanti stanno monitorando insieme all’esponente del governo regionale anche altri capitoli amministrativi, dai fondi per la rigenerazione urbana a quelli per le scuole, fino al demanio marittimo e alla situazione delle concessioni, anche per le attività commerciali. “Nonostante la sola cordialità di un incontro informale, a causa della zona rossa che limita gli incontri istituzionali, tanti sono stati i temi discussi e l’assessore Cordaro – dicono i consiglieri – si è dimostrato una persona molto attenta alle esigenze del territorio e alla sua economia”. Soprattutto sul pontile sbarcatoio, ritornato al centro delle attenzioni dopo decenni di abbandono, Cordaro ha spiegato che c’è l’intenzione di intervenire e di recuperarlo, tutelando la storia locale. I consiglieri hanno informato il sindaco Lucio Greco, che li ha raggiunti, così da avere un colloquio con l’assessore Cordaro, che non essendo in visita ufficiale ha preferito non recarsi in municipio.