Lavori elipista, Giudice e Di Paola: “Fondi saranno gestiti direttamente dal Comune”

Gela. Si cercherà, in questa fase di discussione della legge finanziaria regionale, anche di incrementare i fondi. I circa novantaseimila euro per gli interventi nell’elipista dell’ex Asi, intanto, saranno gestiti direttamente dal Comune. Sarà Palazzo di Città a essere soggetto attuatore. “E’ un risultato che abbiamo voluto e ottenuto – dice il presidente del consiglio comunale Paola Giudice – personalmente, mi sono messa a disposizione. Abbiamo lavorato in sinergia con il sindaco Di Stefano e a Palermo con l’onorevole Di Paola. Adesso, possiamo dare l’ufficialità. Siamo certi che sia la cosa migliore, sulla base dell’accordo già sottoscritto con l’Asp. Vogliamo che si arrivi prima possibile ad avere un’elipista efficiente e con l’illuminazione notturna”. I fondi saranno quindi ribaltati dal 2025, con l’ente comunale che se ne farà carico. “Cercheremo di aumentare gli stanziamenti – spiega il parlamentare Ars Nuccio Di Paola – probabilmente, ci vorranno somme in più e ci stiamo muovendo in questa direzione. Sicuramente, ringraziamo il sindaco Di Stefano, che si è messo subito a disposizione. Abbiamo fatto diversi passaggi burocratici in Regione. Dobbiamo accelerare e avremo la piena contezza dell’avanzamento dell’iter”. In queste settimane, è stata condotta un’attività di pulizia nell’area, disposta dal settore comunale ambiente e svolta dal personale Ghelas.