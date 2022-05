Lavori nel campo civico, basi per un movimento: senza partiti e assilli elettorali

Gela. Un movimento che si strutturerà fuori dai partiti e che non nasce con scopi elettorali. Sono sostanzialmente queste le prime indicazioni che arrivano su un confronto che è in corso da diverse settimane, avviato da ex esponenti di partiti locali, ma anche da professionisti, rappresentanti del mondo del sindacato e semplici cittadini, interessati ad una visione diversa della città. L’ufficialità potrebbe arrivare a breve e il nuovo movimento pare abbia già un proprio riferimento in consiglio comunale. L’indipendente Alessandra Ascia sta partecipando attivamente al confronto in atto. Ha ormai lasciato il Pd e da alcuni mesi ha intrapreso un’azione istituzionale, senza simboli di partito. Tra i più convinti di realizzare un percorso che possa trovare riscontro, anche in un arco di lungo periodo, c’è un altro ex dem, il medico Giampaolo Alario, che ha un trascorso nel centrosinistra locale e nel Pd ha rivestito ruoli dirigenziali, anche a livello provinciale. Alario, che alle amministrative di tre anni fa, a sorpresa, scelse di sostenere la lista della Lega, ha ormai messo alle spalle quell’esperienza, che ritiene definitivamente conclusa. Il responsabile dell’hospice del “Vittorio Emanuele” sta dialogando con chi crede in questo tentativo, che non ha alcun richiamo partitico. In una fase politica di “studio”, prima che si avvii la lunga volata verso le urne delle regionali, tanti si guardano intorno e ci sono i primi candidati ufficiali. Nell’arco civico, invece, il nuovo movimento potrebbe trovare una collocazione, senza dover necessariamente rifarsi al centrosinistra oppure al centrodestra. Al momento, è un tentativo che verrà ufficializzato e pare essere a buon punto.