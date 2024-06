Lavori via Porta Vittoria-via Generale Cascino in fase conclusiva: interventi all’ex scalo ferroviario

Gela. I lavori di riqualificazione di via Porta Vittoria, estesi a via Generale Cascino, sono in fase di ultimazione. Proprio in un tratto di via Generale Cascino si sta procedendo con la realizzazione di una piazzetta per la socializzazione e l’incontro, destinata ai pedoni.

Gli uffici comunali del settore lavori pubblici stanno monitorando diversi cantieri, insieme all’assessore Romina Morselli (che si appresta a lasciare l’incarico non appena verrà designata la nuova giunta). Attività sono in corso nell’area dell’ex scalo ferroviario. Con fondi di “Qualità abitare”, è previsto un intervento complessivo di riqualificazione, destinato a rimettere in evidenza l’area archeologica e a creare una giardino lineare nell’area sovrastante.

L’assessore al ramo, gli uffici del settore lavori pubblici e quelli che coordinano i finanziamenti Pnrr, stanno portando avanti tutte le procedure, seppur in una fase di transizione amministrativa.