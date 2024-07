Le convergenze dell’esordio in aula, Di Stefano cuce tra maggioranza e opposizione

Gela. Il nuovo consiglio comunale si è appena insediato sotto il segno delle convergenze. Non era scontato anche se i numeri parlano tutti a favore dei distefaniani. I tre colori del sindaco, dem, M5s e civici, sono sulla stessa tonalità politica. L’esordio lo ha confermato con l’elezione, mai in bilico, della grillina Paola Giudice. Stesso scenario con la vicepresidenza del forzista Antonino Biundo che invece ha blindato l’intesa larga e istituzionale con l’opposizione, decisamente minoritaria e a propria volta in cerca di unità e leadership. Di Stefano non si è fatto sfuggire l’occasione. “Oggi è un momento storico – ha detto nel suo intervento – maggioranza e opposizione sono in sintonia per la città”, questo in sintesi il concetto espresso dal primo cittadino.