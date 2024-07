Sud chiama nord “vuole crescere”: Maniglia, “adesione Caci? Ne stiamo discutendo con De Luca”

Gela. Oggi, all’insediamento del nuovo consiglio comunale, è stato il grande assente. L’imprenditore Angelo Caci avrebbe dovuto condurre i lavori d’aula, almeno nella fase iniziale come consigliere più suffragato. Così non è stato e probabilmente il suo giuramento sarà rinviato alla prossima seduta. Caci ha trascinato la lista “Cosentino sindaco” in “bicicletta” con la Lega. Non era alla prima chiamata del nuovi consiglio ma ieri ha partecipato ai lavori dell’assemblea provinciale di Sud chiama nord, senza intervenire invece al vertice dell’opposizione. I deluchiani sono reduci da amministrative che non gli hanno permesso di brillare sul piano dei voti. La lista non ha superato la soglia di sbarramento ma De Luca è stato per due volte in città a supporto di Di Stefano. Il gruppo locale si muove intorno al coordinatore Marco Maniglia. “Un’adesione di Caci? Ho voluto che partecipasse ai lavori della nostra assemblea. Ne stiamo discutendo insieme a Cateno De Luca – dice – penso che nei prossimi giorni ci saranno indicazioni più precise”. Il gruppo vuole radicarsi in città. “L’obiettivo è crescere e lavorare per la città”, precisa Maniglia.