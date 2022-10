Le giornate Fai d’autunno, in città visite allo storico palazzo Aldisio Mallia

In città, in occasione di queste giornate e in via del tutto straordinaria, la famiglia Aldisio Mallia permetterà per la prima volta di visitare i saloni dell’antico palazzo che affaccia su corso Vittorio Emanuele.

Una benefica immersione tra arte, storia e natura e anche una preziosa occasione per approfondire la missione del Fai e prendere consapevolezza, una volta di più, dell’immenso e variegato patrimonio di cultura e ambiente del nostro paese e della città. La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il Fai organizza nel mese di ottobre.