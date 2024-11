Legalità finanziaria, i liceali si mettono in gioco

Gela. Il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Procura Generale presso la Corte dei Conti ha l’obiettivo di operare in sinergia per migliorare la cultura della legalità finanziaria degli studenti, promuovere momenti di riflessione sul valore delle risorse e dei beni pubblici e favorire l’esercizio consapevole alla cittadinanza. Stamattina nell’aula magna falcone borsellino di via europa gli studenti delle classi 4 e 5 del liceo eschilo hanno partecipato ad un ‘incontro particolarmente interessante grazie all’iniziativa dei relatori,il magistrato corte dei conti Vincenzo Liprino e maggiore Giovanni Statello, comandante guardia di finanza di Gela, che sono riusciti a coinvolgerli in prima persona attraverso l’utilizzo delle simulazioni.