Da Malta per farsi curare in città nel centro di terapia del dolore: “Risultati importanti”

Gela. I servizi sanitari in città non brillano spesso per efficienza e i tagli posti in essere nel tempo non hanno favorito miglioramenti. Ci sono però casi che invertono la tendenza, come accade per il centro di terapia del dolore, diretto dal dottor Giampaolo Alario. Da altre zone d’Italia e dall’estero, i pazienti arrivano proprio per la qualità del servizio. Una paziente maltese, Miriam Vella, si è rivolta al centro locale per una neuropatia cronica alla colonna vertebrale e all’arto inferiore sinistro.E’ stata trattata con la scrambler therapy, che è un’apparecchiatura che blocca a livello centrale e periferico la trasmissione del dolore.