L’esterno palermitano Trentacoste si allena con il Gela

Gela. Il Gela ufficializza la conferma dell’attaccante Simone Abate ma nel contempo potrebbe annunciare anche l’arrivo del terzino Ottavio Trentacoste. Il giovane, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Palermo per poi passare al Lamezia ed al Ragusa. Alto 185 centimetri, potrebbe adattarsi anche al ruolo di difensore centrale.

Oggi intanto è stato confermato SImone Abate. Classe 1990, in carriera ha vestito le maglie di importanti club dell’isola con esperienze anche fuori la Sicilia come in Inghilterra sponda Pool Town ma anche Umbria con il Ripa, Ellera Calcio solo per citarne alcune.

Con la maglia del Giarre in particolare è stato capocannoniere con 22 gol stagionali e vittoria della Coppa Italia d’Eccellenza. Anno dopo, Biancavilla in serie D e poi Siracusa con una finale playoff per andare in D persa proprio contro il Giarre. Ha militato anche nella Leonzio e poi Taormina in Eccellenza con 14 marcature per il neo acquisto biancazzurro che per due volte è stato capocannoniere proprio nella massima competizione regionale.