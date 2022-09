“Licata non ha stile”, Una Buona Idea: “Nessun attacco politico, è fuori fuoco”

Licata, però, è convinto che i civici vogliano “destabilizzare” il fronte di Greco, per mettere in difficoltà elettorale gli alleati. “Non abbiamo citato le elezioni regionali né candidati sostenuti, non lo faremo neanche ora, per stile. Lo stesso non possiamo dire di lui che ha definito il nostro un falso movimento civico, potenzialmente in bilico per i tanti consensi registrati dalla Nuova Dc che , a suo dire, trattiamo come un nemico. Ma tutto questo livore, per cosa? Perché il consigliere Sincero si è permesso di chiedere lumi sul tema della viabilità in via Venezia? Onestamente – continuano dal direttivo – non cogliamo la colpa né la prospettiva posta dall’assessore né il tentativo di delegittimare il nostro movimento civico, che civico è nato e civico è rimasto non trasmigrando strumentalmente in nessun altro partito. Ci spiace però notare come lo stesso assessore, sicuramente animato da motivazioni ottime, abbia deciso deliberatamente di non scegliere la soluzione migliore che è sempre quella del garbo che si accompagna alla misura e abbia deciso di non cogliere la vera motivazione al quesito posto durante il question time”. Il gruppo di “Una Buona Idea” vuole chiudere il caso ma sicuramente è sceso il gelo nelle fila dei pro-Greco, con una campagna elettorale in pieno svolgimento e con un post urne che si preannuncia teso per il sindaco e per i suoi. “Non ci sentiamo di attaccarlo allo stesso modo, non è nello stile del nostro movimento civico”, concludono riferendosi proprio a Licata.