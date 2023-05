Liceo Eschilo vince la gara nazionale “Robospazio” della Fondazione Agnelli

Gli studenti hanno partecipato ad una serie di sfide per osservare come gli argomenti di matematica e fisica del percorso scolastico siano utili e trovino applica zione nella quotidianità. Il fine ultimo del progetto è di far comprendere la matematica alla base del funzionamento dei sistemi di posizionamento globale come il Gps.

<Gli studenti hanno utilizzato robot virtuali – ha detto la prof. Guarneri – per superare a gruppi le sfide di matematica e robotica. Nella gara finale hanno progettato un drone effettuando dei calcoli abbastanza complessi. E’ stata un’esperienza piacevole e coinvolgente>. Frequentare il Classico, dunque, non significa solo nutrirsi di cultura umanistica ma anche poter approfondire le discipline scientifiche in modo coinvolgente ed appassionante. L’ Eschilo ha già partecipato al campionato di robotica della Lego ottenendo il premio per i debuttanti. E ora la squadra di giovanissimi liceali si prepara alle sfide scientifiche del prossimo anno.