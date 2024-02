L’imprenditore gelese Matteo Consoli nuovo presidente della Piccola industria di Sicindustria

Il neo presidente, dopo aver ringraziato il presidente Lorefice e tutti i colleghi per la fiducia dimostrata, ha sottolineato la necessità del lavoro di squadra. “La piccola industria – ha detto – è protagonista del tessuto imprenditoriale della nostra provincia ed è nostra responsabilità agire con etica e determinazione per rappresentarla e rinvigorirne il contenuto. Per farlo è necessario che l’intera squadra condivida gli obiettivi da raggiungere così da contribuire, ciascuno per il proprio settore di appartenenza, al raggiungimento dei risultati. Dobbiamo partire da quello che abbiamo ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove generazioni così da offrire loro un esempio e uno spunto per crescere e fare meglio di noi”.