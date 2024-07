L’ipotesi del caporalato per un’azienda agricola: arriva l’assoluzione al termine del giudizio

Gela. I fatti erano risalenti nel tempo. Per i pm della procura, una cooperativa agricola della zona di contrada Piano Stella avrebbe utilizzato manodopera fornita da caporali. Contestazioni che però al termine del dibattimento sono cadute. Il giudice Miriam D’Amore ha assolto tutti gli imputati, ad iniziare da uno dei riferimenti imprenditoriali della cooperativa, Carmelo Cappello. “Il fatto non sussiste”, questo il contenuto del dispositivo emesso. Gli accertamenti vennero condotti, per alcuni giorni e sulla base delle segnalazioni di una fonte confidenziale. Si ritenne che un gruppo di operai, soprattutto di nazionalità romena, venisse condotto irregolarmente nei campi per svolgere attività ma senza un vero rapporto lavorativo.