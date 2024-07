AperiSafety, un ponte tra formazione Hse e opportunità di lavoro

Gela. Ieri sera si è svolto con successo il primo Aperisafety, l’evento di presentazione del corso HSE Manager organizzato da Mira Group, azienda leader nella Formazione in ambito cantieristico. L’atmosfera era elettrica, con un mix di networking, apprendimento e divertimento. L’evento ha attirato professionisti del panorama HSE, tra cui esperti di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed esperti ambientali, che hanno condiviso le loro esperienze su come la gestione HSE può integrarsi con le pratiche sostenibili. La loro presenza ha sottolineato l’importanza di una formazione completa e interdisciplinare.

Tra i relatori, spiccavano nomi noti del settore, che hanno illustrato le opportunità offerte dal corso. La partecipazione di rappresentanti delle agenzie del lavoro e di selezione del personale ha aggiunto valore all’incontro, confermando che i corsisti di Mira Group escono qualificati e sono ricercati per la molteplice richiesta nel mercato del lavoro.

Durante l’Aperisafety, i partecipanti hanno potuto assaporare un delizioso aperitivo e una panoramica dettagliata del corso HSE Manager. La serata è stata scandita da interventi brillanti, momenti di confronto e scambi di idee, in un’atmosfera conviviale e rilassata. Hanno mostrato grande interesse e curiosità, ponendo domande e interagendo attivamente con i relatori.

Uno degli aspetti più apprezzati dell’evento è stata la presentazione delle partnership strategiche di Mira Group con agenzie del lavoro e di selezione del personale. Grazie a queste collaborazioni, Mira Group offre un supporto concreto ai corsisti nel loro inserimento lavorativo, aumentando significativamente le opportunità di carriera.