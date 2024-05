“Lista Pd ci soddisfa, impegnati per battere la destra”, Di Cristina: “Moralità punto di riferimento”

Gela. “Quella del Pd è una lista che mette insieme esperienza e novità. Ci sono i giovani e più in generale è una lista che parla a tutta la società, senza distinzioni”. Peppe Di Cristina, ex segretario provinciale dem e oggi componente della direzione nazionale, sta seguendo da vicino l’evolversi del percorso verso le urne di inizio giugno. “Il nostro avversario politico è la destra, è la coalizione del candidato Cosentino – dice – non sarò mai un avversario di chi condivide la nostra stessa scelta e soprattutto non sta con il centrodestra. Modello Gela con Pd e Movimento cinquestelle insieme? Non mi appassionano queste definizioni, sono invece per una coalizione che è stata costruita e che ci vede protagonisti. Se qualcuno, in altri territori, ritiene di potersi muovere senza di noi, lo faccia pure e buon viaggio. Vogliamo dare un nostro supporto importante”. Di Cristina non intende alimentare il “derby” interno con i grillini che a loro volta appoggiano il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Qualche frecciata a distanza, in queste ultime settimane, non è mai mancata a partire dalla collocazione nelle rispettive liste, ma prima di tutto si cercherà di vincere. “Non possiamo permettere che la città venga governata dalla destra peggiore – spiega inoltre l’esponente democratico – è la stessa destra che ha tagliato il bonus 110 per cento, quella che non ha voluto il reddito di cittadinanza e che negli ultimi quindici anni ha trasformato il nostro ospedale in un’astanteria. Vorrei capire cosa pensa questa destra dell’autonomia differenziata per territori come il nostro? Qual è l’idea di sviluppo industriale che ha in mente, una volta che si concluderanno i cantieri del progetto Argo-Cassiopea?”. Secondo l’ex segretario provinciale del Pd, i dem possono incidere nel percorso e dare un sostegno, anzitutto a livello di numeri.