Carmela Alessi taglia il traguardo dei 100 anni, insieme a lei tutta la famiglia riunita

Gela. Per l’occasione, la famiglia, ormai sparsa in diverse zone d’Italia, si è riunita intorno a Carmela Alessi. Gelese, nata e vissuta a San Giacomo almeno fino alla morte del marito Emanuele Di Menza (comunque fino agli ottanta anni), ha tagliato il traguardo delle 100 candeline. Oggi, vive in Toscana, insieme alla famiglia della figlia Lucia, insegnante. La festeggiata d’eccezione, per venti anni ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Azione Cattolica. Lei e i suoi cari si sono dati appuntamento, per i festeggiamenti, nella Maremma toscana, in un locale di Principina a Mare, una frazione del Comune di Grosseto.