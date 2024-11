Lo Bianco nuovo direttore area tecnica del Gela, aveva lasciato l’Athletic Palermo

“Il suo contributo sarà fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che la nostra società biancazzurra si è prefissata. Con il suo arrivo, il Gela Calcio si arricchisce di un’altra figura di grande valore, pronta a lavorare con passione e dedizione per il successo della squadra. Un caloroso benvenuto ad Aurelio, certi che insieme raggiungeremo grandi traguardi”. Queste le parole spese dal Gela per dare il proprio benvenuto al nuovo innesto nello staff dirigenziale. E chissà che la mano di Lo Bianco non possa rivelarsi decisiva per raggiungere i grandi traguardi citati nel comunicato.