L’ombra di presunti approcci sessuali sulle nipoti, pesanti sospetti su un uomo

Gela. L’indagine sarebbe in corso e tocca un uomo, sulla cui età non si hanno ragguagli precisi. Avrebbe precedenti penali. E’ accusato di presunti approcci sessuali nei confronti di due nipoti, pare una ancora minorenne. Ci sarebbero state condotte che porterebbero ad ipotizzare la volontà di atti sessuali, che non si sarebbero però concretizzati. Gli approfondimenti sono condotti dagli investigatori e dai pm della procura. Non emergono troppi particolari ma sarebbe il nonno ad aver tentato degli approcci con le due nipoti. Una vicenda molto delicata che potrebbe condurre alla contestazione di violenza sessuale.