Lorefice: “M5s pronto ad aprire un laboratorio Gela, dialogo con parti sane della città”

Gela. Le riconferme in Senato e all’Ars, rafforzate da un riscontro elettorale comunque consistente a livello territoriale, sono fattori che stanno ancora di più riempendo di convinzione il progetto dei grillini. Il Movimento cinquestelle, che rispetto alla giunta Greco è sempre stato all’opposizione, sembra aver già posto le fondamenta per un progetto amministrativo, probabilmente con forti tinte pentastellate. “Ce lo chiede la città e il riscontro che continuiamo ad avere è sempre maggiore – dice il senatore Pietro Lorefice – ci chiedono di dare una speranza. La giunta Greco, purtroppo, ha dimostrato di non avere una visione chiara e non è riuscita ad affrontare i problemi atavici della città”. I pentastellati che oggi siedono tra gli scranni del Senato (lo stesso Lorefice e Ketty Damante) e dell’Ars (Nuccio Di Paola), ebbero ruoli importanti in quella che fu la prima vittoria eclatante sul territorio locale e che li catapultò alla guida del municipio. Dopo pochi mesi, presero le distanze dall’ex sindaco Domenico Messinese, che proseguì un’esperienza politica “ibrida”, senza più alcun supporto di partiti strutturati. Oggi, il quadro è completamente cambiato. L’election day ha rafforzato i grillini locali. “A breve saranno definiti i coordinamenti provinciali e cittadini – dice ancora Lorefice – siamo pronti ad un patto con le parti sane della città. Il dialogo con le formazioni civiche c’è e va avanti. Non abbiamo pregiudiziali a prescindere. Più che i simboli, contano le persone. Noi siamo pronti a confrontarci con chi ha sempre dimostrato coerenza, serietà negli impegni e con chi non è transitato da un partito all’altro, come se niente fosse. Vorremo che si aprisse un laboratorio Gela, che possa fare da riferimento anche a livello regionale”. Un discorso a parte è quello dell’intesa progressista con il Pd, che si è sfaldata alle porte dell’election day.