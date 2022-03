L’Udc vuole Giordano in giunta, nessun “piano B”: si potrà mediare?

Gela. L’Udc non arretra. Pare che non ci siano le condizioni politiche, infatti, per rinunciare alla presenza in giunta dell’assessore Danilo Giordano, al quale il sindaco non vuole invece rinnovare la propria fiducia. L’avvocato non ha per nulla condiviso l’atteggiamento del commercialista alla convention di Fratelli d’Italia, organizzata la scorsa settimana anche per ufficializzare l’adesione del consigliere comunale Salvatore Scerra. Pare che il primo cittadino fosse stato messo al corrente da Giordano, ma davanti alle accuse che il gruppo della Meloni gli ha mosso, durante gli interventi, si sarebbe aspettato una replica da parte dell’assessore, che invece non c’è stata. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Sandra Bennici, ha elogiato Giordano, considerato un vero tecnico, in grado di portare risultati. All’iniziativa era presente anche l’avvocato Giuseppe D’Aleo, esperto del sindaco e pare adesso a sua volta in bilico. Domani, come abbiamo già riportato, il consigliere comunale Udc Salvatore Incardona, il coordinatore provinciale del partito, Silvio Scichilone, e lo stesso Giordano, faranno il punto della situazione. I centristi non sembrano voler accettare neanche l’ipotesi di una permanenza in giunta, ma con un altro assessore. Il rapporto con Giordano è ritenuto una priorità, anche se nelle ultime ore sono stati accostati ad Incardona i nomi di altri professionisti, che gravitano nell’area del centrodestra.