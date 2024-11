Lungomare e Bosco Littorio, sopralluogo per i progetti di decoro

Gela. Il decoro urbano, soprattutto in alcune zone della città, è un punto che l’amministrazione comunale sta sviluppando nonostante le risorse finanziarie assai limitate. Questa mattina, l’assessore Giuseppe Fava, i funzionari comunali e volontari di associazioni locali, hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella zona a ridosso dell’area archeologica di Bosco Littorio e nei pressi delle arterie viarie che costeggiano la radioterapia di Asp. “È una zona di accesso al lungomare e come tale va trattata – dice Fava – stiamo programmando interventi di decoro per abbellirla e migliorarla. A breve, partiranno i cantieri del secondo tratto del lungomare e il progetto sarà complessivo”. Sono tante le aree da adeguare in quel quadrante urbano, sul quale Fava sta cercando di concretizzare interventi da coprire con una parte delle compensazioni Eni.